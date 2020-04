Man City : Raheem Sterling s'est fixé un objectif de buts

Raheem Sterling (25 ans) a battu son record de buts sur une saison lors de l'exercice 2018/2019, avec un total de 25 réalisations. L'international anglais aux 56 sélections veut désormais aller plus haut. Selon The Guardian, l'élément offensif de Manchester City s'est fixé un objectif de 35 buts cette saison. « Je dirais que je suis probablement à environ 15 buts de là où je veux être. Il s’agit d’essayer de contribuer le plus possible, mais à la fin de la saison, il y a des titres à gagner », a-t-il rapporté.

Des bonnes prestations individuelles au service du collectif. Voilà ce que recherche Sterling mais la pandémie de coronavirus l'a stoppé dans son élan puisqu'il comptabilisait 20 unités avant l'arrêt des compétitions. L'ancien joueur de Liverpool devra donc faire trembler les filets à plusieurs reprises et ce ne sont pas les opportunités qui lui manqueront. Manchester City doit encore disputer dix journées de Premier League. Le club anglais est également engagé en FA Cup, où un quart de finale l'attend, et en Ligue des Champions, où la qualification en quarts de finale aux dépens du Real Madrid est en bonne voie.