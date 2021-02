Le Barça dévoile les détails financiers de l'opération Todibo-Nice

La suite après cette publicité

Il y a quelques instants, l'OGC Nice a officialisé l'arrivée de Jean-Clair Todibo. Prêté à Benfica, l'ancien du TFC ne s'y est pas imposé. Son prêt terminé plus tôt que prévu, le FC Barcelone a finalement négocié avec les Aiglons, qui ont obtenu son prêt avec option d'achat.

Les Catalans ont dévoilé ce lundi soir les dessous de l'opération financière. «Le FC Barcelone et Benfica ont trouvé un accord concernant le prêt de Jean-Clair Todibo à l'OGC Nice jusqu'au 30 juin. Le club français prendra le salaire du joueur à sa charge et aura une option d'achat de 8,5 millions d'euros, plus 7 millions en variables». Une excellente affaire pour les Culés !