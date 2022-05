PSG : c'est signé pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

L'interminable feuilleton touche bel et bien à sa fin. Un temps promis au Real Madrid, Kylian Mbappé (23 ans) a longtemps entretenu le flou sur son avenir avant de prendre sa décision. L'international français va rester au PSG et y signer une prolongation de contrat de trois ans, alors que son bail actuel expire le 30 juin prochain.

Si un retournement de situation semblait plus qu'improbable depuis ce samedi après-midi, il est désormais impossible. Selon nos confrères de RMC Sport, le numéro 7 des Rouge et Bleu a signé sa prolongation, et ce alors que le PSG accueille le FC Metz ce samedi, dans le cadre de la 38ème et dernière journée de Ligue 1. L'officialisation devrait intervenir très rapidement désormais.