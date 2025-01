Nantes et les Young Boys discutent pour Meschack Elia

Déjà proche de rejoindre la Ligue 1 à deux reprises l’été dernier (Montpellier et Nantes étaient sur ses traces), Meschack Elia pourrait bien débarquer en France dès cet hiver, non pas à Montpellier mais sur les bords de l’Erdre. Selon nos informations, les négociations autour d’un prêt avec option d’achat à hauteur de 2 M€ avancent bien entre le FC Nantes et les Young Boys de Berne concernant celui qui est surnommé le "Neymar congolais".

Elia, qui a marqué 43 buts et délivré 41 passes décisives depuis son arrivée au club en 2020, est âgé de 27 ans et est capable d’évoluer sur tout le front de l’attaque. Il possède en outre une solide expérience et a disputé 16 matches de Ligue des Champions. Son profil a été validé par Antoine Kombouaré et la famille Kita. Mais l’affaire n’est pas encore bouclée d’autant que Baptiste Drouet, le responsable de la cellule de recrutement du FC Nantes n’est pas un grand fan du joueur et dispose d’une autre piste… A suivre.