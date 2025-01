Manchester City : 5 clubs bataillent déjà pour Kyle Walker

Manchester City est vulnérable. Cette saison, les champions d’Angleterre sont méconnaissables et enchaînent les résultats décevants. Ainsi, après 20 journées de Premier League, les pensionnaires de l’Etihad Stadium sont sixièmes au classement et affichent un bilan de 10 victoires, 4 nuls et 6 défaites. Avec 34 points au compteur, ils sont déjà lâchés par Liverpool, qui totalise 46 unités avec un match en moins. Si le titre semble perdu, les Citizens veulent sauver leur saison, notamment en se qualifiant pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Fragilisé, le club anglais compte sur ses cadres pour se relancer. Lors de la première moitié de saison, certains joueurs mancuniens ont affiché une forme et un niveau loin de leurs standards.

C’est le cas d’Ilkay Gündogan, d’Erling Haaland ou encore de Kyle Walker, qui ont été régulièrement massacrés par la presse britannique. Concernant le latéral droit, ses prestations, en deçà de ce qu’il a pu proposer, posent question. Malgré cela, Guardiola a continué à faire appel à lui, d’autant qu’il a eu pas mal de joueurs blessés dans son effectif. Il espérait compter sur un taulier tel que Walker pour redresser la barre et relancer la machine mancunienne. Toutefois, le footballeur âgé de 34 ans n’a pas répondu aux attentes lors des 18 rencontres auxquelles il a participé cette saison (10 titularisations, ndlr). Mais le natif de Sheffield pourrait avoir connu ses derniers moments sous le maillot bleu ciel.

Cinq écuries sont déjà là

En effet, Pep Guardiola a annoncé samedi en conférence de presse que son joueur sous contrat jusqu’en 2026 a demandé à s’en aller cet hiver «Il y a deux jours, Kyle a demandé à explorer l’option de jouer à l’étranger pour terminer sa carrière là-bas. Il est allé voir (le directeur du football) Txiki Begiristain. C’est pour cette raison qu’il n’a pas joué. Je préfère faire jouer des joueurs dont l’esprit est ici et pas ailleurs. Nous ne pourrions pas avoir eu tous les trophées que nous avons gagnés ces dernières années sans Kyle Walker, c’est impossible. Dans son esprit, il aimerait explorer un autre pays pour de nombreuses raisons (…) C’est un joueur important pour l’équipe nationale et pour notre équipe. Je ne sais pas ce qui va se passer.»

Une sacrée bombe pour City, qui compte se renforcer cet hiver avec Omar Marmoush et Abdukodir Khusanov. Mais le club n’imaginait pas perdre Walker à la mi-saison. Les Anglais vont donc devoir gérer ce dossier inattendu. D’autant que plusieurs prétendants sont d’ores et déjà prêts à l’accueillir. Ce lundi, le Telegraph révèle que l’AC Milan souhaite l’accueillir. L’idée serait même d’accélérer en ce début de semaine et de lui faire parapher un bail de deux ans et demi. Dans le même temps, l’Inter, qui veut obtenir son prêt, est aussi sur les rangs selon le Daily Mail. C’est donc en Italie que Walker pourrait continuer sa carrière. À moins que l’Arabie saoudite, où Al-Nassr, Al-Ittihad et Al-Ahli sont séduits, le détourne de son chemin.

Man City dictera sa loi

Mais le départ de l’international anglais est encore loin d’être acté. Le Manchester Evening News révèle ce lundi que l’écurie anglaise, qui planifie le reste de la saison en cours, pourrait ne pas lui permettre de s’en aller. Le MEN rappelle que Guardiola a confié ne vouloir perdre personne cet hiver. L’annonce de Kyle Walker bouleverse donc les plans de son club, qui ne veut pas garder des éléments mécontents et qui préféreraient être ailleurs. La porte s’ouvrira surtout si une offre à un prix raisonnable arrive durant ce mois de janvier. Par le passé, les Mancuniens ont déjà prouvé qu’ils pouvaient se montrer fermes s’ils n’obtenaient pas ce qu’ils voulaient. En 2023, Walker, courtisé par le Bayern Munich, était resté à Manchester. Cet hiver, la porte n’est pas totalement fermée, mais pas totalement ouverte non plus.

Relancé hier sur le sujet au micro de Sky Sports, Guardiola a confié à ce sujet: «je lui ai dit que maintenant, c’était une question de marché. C’est un joueur incroyable avec un physique incroyable quand il est concentré comme arrière droit. C’est un joueur de haut niveau et il est en forme, il peut jouer quatre ou cinq ans de plus. Je n’ai jamais vu un joueur avec sa condition physique dans toute ma carrière. Il doit y avoir un accord avec le club et je ne suis jamais impliqué là-dedans. Si tu veux explorer, tu peux explorer. Ce n’est pas à moi de décider, c’est à lui de décider.» Mais il n’a pas exclu de l’utiliser contrairement à ce qu’il avait dit samedi. « Je ne peux pas répondre à cette question, cela dépend de la manière dont nous allons nous entraîner et de lui. La situation est différente maintenant, mais le mercato se terminera quand il sera terminé et je ne sais pas ce qui va se passer.» Le feuilleton ne fait que commencer.