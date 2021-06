EdF : Noël Le Graët juge le retour de Karim Benzema

Après presque six ans sans être appelé en équipe de France, Karim Benzema a retrouvé le maillot des Bleus. L’attaquant de Real Madrid attendait ça depuis longtemps et ses prestations en club rendaient encore plus frustrante sa non-convocation. Le président de la FFF Noël Le Graët a expliqué au micro de RTL attendre depuis un moment un retour de KB9 qu’il trouve changé depuis sa dernière convocation.

« Je souhaitais qu’il revienne depuis longtemps en équipe de France. Quand on voit ce qu’il faisait au Real, il était impossible de ne pas le prendre. Le Real Madrid, c'est quand même la meilleure équipe du monde ou l’une des meilleures équipes du monde. (...) Benzema a changé. Je l’ai trouvé très mûr, très courtois. Il n’y a pas du tout de rancune par rapport à ce qu’il s’est passé. Je le sens vraiment bien dans sa peau. »