Arsenal va s’offrir une recrue à plus de 60 M€

Mikel Arteta ne s’est pas griffé le visage et le crâne comme Pep Guardiola il y a quelques semaines. Mais le technicien espagnol n’est pas loin de s’arracher les cheveux alors que son équipe enchaîne les déconvenues. Deuxièmes de Premier League, les Gunners ont été éliminés de la FA Cup par Manchester United. Pour ne rien arranger, Arteta a perdu Gabriel Jesus, qui souffre d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche selon la presse anglaise. Une très mauvaise nouvelle pour les Londoniens, qui doivent déjà se passer des services de Bukayo Saka, également sur le flanc.

Le mercato tombe ainsi à point nommé pour les pensionnaires de l’Emirates Stadium. En conférence de presse ce mardi, Arteta ne l’a pas nié, lui qui a été interrogé sur le possible recrutement d’un attaquant. «Ma réponse ne change pas. Ma réponse reste la même. Nous réalisons une recherche active sur le mercato afin d’améliorer l’effectif. Nous serions naïfs de ne pas le faire. Il y a une opportunité d’améliorer l’effectif. Nous cherchons et essayons. Voyons ce que nous sommes capables de faire. Lorsque vous recrutez un joueur, il y a trois parties. Nous avons aussi nos limites, nous pouvons faire ce que nous pouvons faire.»

Arteta le courtise depuis un an

Relancé sur la priorité de son club, il a ajouté : «à n’importe quelle position. Nous avons aussi d’autres problèmes. Un joueur peut apporter des choses à une équipe de différentes manières. C’est ce que nous essayons de faire.» Et l’ancien adjoint de Pep Guardiola n’a pas menti. Selon le Daily Mail, Arsenal est sur le point de boucler la signature de Martin Zubimendi (25 ans, 22 matches, 1 but et 1 assist cette saison). Une arrivée qui n’est pas pour cet hiver, mais pour l’été prochain. Suivi depuis très longtemps par les Londoniens, le milieu de la Real Sociedad avait été érigé en priorité par Arteta.

Arsenal l’a suivi et a pratiquement bouclé ce dossier. La publication anglaise précise que cette opération va coûter 51 M£, soit un peu plus de 60 M€. Il s’agit du montant de sa clause libératoire, qui va être levée. Une somme que les Gunners sont prêts à payer pour offrir à Arteta un joueur qu’il courtise depuis un an mais aussi pour doubler la concurrence incarnée par Manchester City et Liverpool. Si les Anglais espéraient accueillir Zubimendi dès le mois de janvier, ils ont accepté la demande de la Real Sociedad de le conserver jusqu’à la fin de la saison. La fin d’un long feuilleton pour Arsenal, qui va se concentrer sur ses besoins urgents.