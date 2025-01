La Juventus enrage contre le PSG dans le dossier Randal Kolo Muani

C’est une histoire folle que vit encore Randal Kolo Muani concernant son prêt à la Juventus. Alors que tout était bouclé dans ce deal de la visite médicale à la signature des documents, l’officialisation traîne encore. Et pour cause, une problématique s’est glissée dans ce dossier à la dernière minute. Le PSG a, en fait, déjà atteint son quota de joueurs prêtés à l’étranger, limité à 6 par la FIFA (Xavi Simons à Leipzig, Carlos Soler à West Ham, Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen, Renato Sanches à Benfica, Cher Ndour au Besiktas et Juan Bernat à Villarreal). Une règle qui a changé puisque la FIFA autorisait 7 joueurs la saison passée.

Résultat, le deal est bloqué et les supporters n’ont pas apprécié ce qui s’apparente à de l’amateurisme et une méconnaissance totale de la réglementation. Devant cette histoire, le PSG semble ne pas paniquer et L’Équipe révélait dans la soirée que le club de la capitale s’apprête à casser le prêt de Cher Ndour en Turquie pour le vendre à un club italien dans la foulée. Mais le PSG a aussi assuré être au courant de cette règle et que tout a été anticipé. Le club parisien estime plutôt que c’est la Juventus qui met la pression pour conclure ce deal et utiliser rapidement le joueur.

La Juventus dénonce un amateurisme

La réalité est peut-être différente de la communication officielle du PSG. Selon les informations de L’Équipe, le club italien explique avoir été mis au courant de ce problème de prêt au PSG entre ce jeudi soir et ce vendredi matin (les sources divergent). Personne dans ce dossier n’a expliqué à la Juve que le PSG était limité dans son nombre de prêts. En apprenant cette nouvelle, le directeur sportif Cristiano Giuntoli est entré dans une colère noire, précise le quotidien français. Le dirigeant italien s’est surtout attaqué à Pasquale Sensibile, responsable des joueurs prêtés.

La Juventus dénonce une forme d’amateurisme de la part du PSG qui continue d’expliquer qu’il était au courant de ce souci depuis très longtemps. Mais cette version ne semble pas tenir la route selon L’Équipe puisque ce vendredi matin, les dirigeants parisiens semblaient s’activer, dans les locaux du club de la capitale, pour trouver une solution. La solution pourrait donc venir de Cher Ndour. Mais le futur prêt, car le PSG est toujours confiant, de Randal Kolo Muani va aussi impacter la gestion des départs de Skriniar et Asensio qui ne pourront, à date, pas être prêtés.