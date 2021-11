Chelsea : le Real Madrid suit toujours Antonio Rüdiger

Véritable patron de la défense de Chelsea depuis l’arrivée de Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger (28 ans) a de nombreux prétendants. Il faut dire que son contrat avec les Blues prend fin en juin 2022 et l’idée d’attirer un défenseur de ce calibre gratuitement serait une aubaine pour bien des clubs. Si le Bayern Munich, la Juventus ou même le Paris Saint-Germain sont sur le dossier, c’est également le cas du Real Madrid.

As indique que les Merengues sont toujours intéressés. Ils ont perdu Raphaël Varane, parti à Manchester United, et Sergio Ramos, qui a rejoint le PSG, l’été dernier, laissant la défense centrale au nouvel arrivant David Alaba et à Eder Militão. Les Madrilènes espèrent donc que Rüdiger ne prolongera pas avec les Blues, ce dernier serait d’ailleurs très emballé à l’idée de rejoindre la Casa Blanca. Le Real serait prêt à lui offrir les 12 M€ par saison qu’il réclame, demande à laquelle Chelsea n’a pas cédé, pour le moment.