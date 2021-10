Chelsea : le Real Madrid veut attirer Antonio Rüdiger gratuitement

Ressuscité depuis la prise de fonctions de Thomas Tuchel à Chelsea en janvier dernier, Antonio Rüdiger n'est plus le même joueur sur le terrain, tant il performe et impressionne régulièrement avec les Blues. Forcément, sa cote sur le marché a également évolué. L'international allemand en est bien conscient, lui qui n'a toujours pas prolongé son contrat expirant en juin 2022 avec le champion d'Europe en titre, et ce malgré la volonté affichée de son entraîneur de le conserver.

La suite après cette publicité

Alors que le Bayern Munich fait partie des prétendants d'Antonio Rüdiger, au même titre que la Juventus, ABC évoque de son côté que le Real Madrid souhaite attirer l'Allemand dans ses filets gratuitement l'été prochain afin de renforcer une défense centrale orpheline de Sergio Ramos et Raphaël Varane. Les Merengues sont donc prêts à réaliser un nouveau joli coup lors du prochain mercato estival, à l'image du recrutement libre de David Alaba l'été dernier. Pas sûr que cela convienne à Chelsea et Thomas Tuchel...