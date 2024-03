Le FC Barcelone craint le pire pour Lamine Yamal

C’est un phénomène, un vrai. Cette saison, le jeune Lamine Yamal a confirmé qu’il avait tout pour devenir très grand. Du haut de ses 16 ans, il s’est déjà rendu indispensable aussi bien du côté du FC Barcelone que de l’Espagne. Lors de cette trêve, il a encore livré des prestations XXL entre des dribbles fantasques et une capacité à faire la différence et se montrer décisif (2 passes décisives face au Brésil). Et il a même réussi à se faire ovationner par le Bernabeu après sa prestation face à la Selecao. Des matches dans la continuité de ce qu’il propose cette saison avec le Barça puisqu’il a réussi à envoyer sur le banc Raphinha et Ferran Torres.

Il faut dire que Lamine Yamal n’a pas trop laissé le choix à Xavi Hernandez, ni à Luis De La Fuente. Lorsqu’il débute, le joueur formé à la Masia ne rate jamais l’occasion de briller. Cette saison, il a déjà inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives. De quoi forcément faire plaisir au FC Barcelone qui peut donc se frotter les mains d’avoir dans ses rangs un joueur de ce niveau là. Un joueur que les Catalans ne comptent pas laisser filer. «Nous recevons des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, 200 millions d’euros, et nous avons dit non» avait déclaré Laporta récemment. Mais pourtant, les récentes performances de Lamine Yamal ne font pas que des heureux du côté du FC Barcelone à en croire le quotidien catalan Sport.

Il pourrait jouer 69 matches cette saison

En effet, à 16 ans, Yamal est déjà titulaire indiscutable en club et en sélection. Résultat, il a déjà disputé 45 matchs cette saison et cela alors que Xavi et De La Fuente essayent de gérer son temps de jeu. Des chiffres assez dingues pour un joueur qui n’a même pas encore terminé sa croissance. Mais le pire reste à venir puisque Lamine Yamal est bien parti pour disputer l’Euro avec l’Espagne mais aussi… les JO avec l’équipe U23. Il pourrait donc jouer un total de 69 matches pour sa première saison en professionnel. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de Pedri qui avait connu la même chose. Et le milieu espagnol paye depuis plusieurs saisons cette surcharge physiquement (il enchaîne les pépins physiques et peine à enchaîner 3 matches de suite). Le FC Barcelone a peur de vivre cette même situation avec Lamine Yamal.

Sport précise aussi que le club catalan veut retenir la leçon des cas Pedri, Gavi voire même Ansu Fati qui ont été trop exposés malgré leurs débuts précoces et qui payent aujourd’hui. Et pourtant, Lamine Yamal, qui va avoir 17 ans en juillet prochain, aurait pu disputer encore plus de matches sans une suspension en Coupe du Roi et sans ses soucis musculaires en octobre. Le FC Barcelone a déjà soufflé à la RFEF qu’il serait préférable de faire preuve de bon sens pour les Jeux Olympiques cet été en ne convoquant pas Lamine Yamal. Car ni le club catalan ni la Roja ne peuvent se permettre de gâcher le talent offensif de la sélection sur les 15 prochaines années…