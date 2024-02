PL : Højlund et McTominay délivrent Manchester United contre Aston Villa

Rasmus Højlund surfe sur son petit nuage et n’a pas l’intention de le quitter. Dans une forme étincelante ces dernières semaines (4 buts et 2 passes décisives sur ses 4 derniers matches de Premier League), l’attaquant danois a encore embelli son bilan statistique ce dimanche face à Aston Villa (1-2). Buteur dès la 17e minute de jeu sur corner (0-1), l’ancien joueur de l’Atalanta Bergame a livré une prestation XXL au-delà de son but. Pourtant, on a longtemps cru qu’elle serait insuffisante pour voir son équipe l’emporter.

En seconde période, Douglas Luiz, lui aussi dans la forme de sa vie actuellement, avait en effet réduit l’écart au terme d’une partie de billard (1-1, 67e). Un match nul semblait alors se dessiner, avant que le supersub et insoupçonné Scott McTominay n’entre en scène en fin de rencontre. Sur un centre au cordeau de Diogo Dalot, l’Ecossais offrait la victoire à son équipe (86e, 1-2) d’un coup de tête destructeur pour éteindre Villa Park. Un succès capital, qui permet à Manchester United (41 points) de distancer Newcastle à cinq unités. Aston Villa reste 5e au classement, et conserve tout de même un matelas confortable de 5 points sur son adversaire du soir.