Les détails contractuels de Wojciech Szczęsny au FC Barcelone

Sauf retournement de situation, Wojciech Szczęsny va sortir de sa retraite et signer avec le FC Barcelone en début de semaine prochaine. L’ancien gardien d’Arsenal et de la Juventus est actuellement en Espagne pour se parfaire physiquement avant de passer sa visite médicale lundi. D’après Sport, l’ex-international polonais (84 sélections) va toucher un salaire de trois millions d’euros brut par mois et son contrat durera le temps d’une seule saison en Catalogne.

L’arrivée du gardien âgé de 34 ans coïncide avec la blessure au genou de Marc-André ter Stegen. Le portier allemand ne reviendra pas avant la saison prochaine. Le recrutement de Szczęsny permettra également à Hansi Flick de bénéficier d’un autre élément expérimenté, qui a pris part à 68 rencontres de Ligue des champions dans sa carrière, et d’un concurrent pour Iñaki Pena.