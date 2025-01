Quel onze pour le PSG face à Manchester City ?

Solide leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a confirmé sa suprématie nationale lors de la 18e journée. Après sa victoire renversante (2-1) contre le RC Lens, le club de la capitale compte désormais 9 longueurs d’avance sur l’Olympique de Marseille, tenu en échec par Strasbourg, et 14 unités de plus que le LOSC, tombeur de l’OGC Nice. Oui mais voilà, comme chaque saison, les Rouge et Bleu seront surtout jugés sur la scène européenne et c’est bien là que le bât blesse. À l’heure où nous écrivons ces lignes, les champions de France en titre pointent, en effet, à une inquiétante 25e place, synonyme d’élimination directe.

La suite après cette publicité

Marquinhos de retour ?

Plus que jamais sous pression avant de recevoir Manchester City, de retour en forme après une énorme crise de résultats, le PSG – qui se déplacera à Stuttgart lors de l’ultime journée – va donc devoir trouver les ressources nécessaires pour relever la tête et arracher les barrages. Un rendez-vous ô combien important pour le club francilien, auteur de deux victoires, un nul et trois défaites depuis le début de son épopée. Après avoir laissé un jour de repos à ses hommes et à l’heure où le discours interne vise à dédramatiser les conséquences d’une élimination précoce, Luis Enrique va lui devoir répondre à une interrogation centrale : quels seront les protagonistes de ce choc capital ?

Inquiété par la concurrence accrue de Matvey Safonov au cours des derniers mois, Gianluigi Donnarumma – titulaire lors des six derniers matches de L1 – devrait bel et bien débuter cette rencontre face au Citizens. En défense, quelques doutes subsistent. Si Achraf Hakimi, préservé face aux Sang et Or, et Nuno Mendes sont logiquement attendus dans les couloirs parisiens, l’état de forme de Marquinhos interpelle. Touché à l’adducteur et absent lors des deux dernières rencontres de L1, le Brésilien se serait remis et postule donc à une place de titulaire aux côtés de l’indéboulonnable Willian Pacho. Pour autant, avec le retour en forme de Lucas Hernandez, Luis Enrique pourrait également décider de faire confiance à l’ancien Bavarois pour suppléer l’habituel capitaine francilien.

La suite après cette publicité

Quelle attaque ?

Au milieu de terrain, Vitinha et Joao Neves, meilleur passeur du championnat de France avec 7 offrandes, sont largement pressentis pour débuter face aux Skyblues. Pour accompagner les deux Portugais dans l’entrejeu, reste désormais à connaître le choix final de Luis Enrique entre Fabián Ruiz (4 titularisation en C1 depuis le début de la saison) et le jeune Warren Zaïre-Emery (5 titularisations mais remplaçant contre Salzbourg). Les plus grandes incertitudes concernent finalement le secteur offensif. Brillant face à Espaly (un but, une passe décisive) avant de remettre le couvert contre les Lensois (un but, une passe décisive), Bradley Barcola devrait logiquement animer le couloir gauche de l’attaque parisienne. Victime d’une grosse grippe et laissé au repos pour le déplacement à Lens, Ousmane Dembélé est, lui aussi, logiquement attendu.

C’est en tout cas la tendance actuelle. Méfiance toutefois car si l’ancien Barcelonais n’est pas suffisamment remis, l’ancien sélectionneur de la Roja pourrait opter pour la solution Désiré Doué afin de compenser l’absence du champion du monde 2018. Enfin, au poste de numéro 9 - ou de faux numéro 9 - Gonçalo Ramos et Kang-In Lee devraient se disputer le dernier ticket, à moins que Luis Enrique ne surprenne tout son monde en relançant Marco Asensio. Une chose est sûre, sans Randal Kolo Muani, en passe de rejoindre la Juve, et Khvicha Kvaratskhelia, indisponible pour ces deux dernières rencontres de la phase de Ligue, le Paris Saint-Germain n’aura pas le droit à l’erreur, au risque de voir son aventure européenne se terminer prématurément…