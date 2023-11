PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Ousmane Dembélé

A la veille d’un nouveau choc européen au Parc des Princes contre Newcastle, lors de la 5ème journée du groupe C de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain pourrait officiellement verrouiller son ticket pour les 8es de finale de la compétition en cas de victoire contre les Magpies et si l’AC Milan ne parvient pas à battre le Borussia Dortmund. Alors que les Rouge et Bleu ont violemment chuté sur la phase aller à St James Park (4-1), les joueurs de Luis Enrique espèrent envoyer un message clair mardi soir en prenant leur revanche face aux troupes d’Eddie Howe, qui viennent de gifler Chelsea en Premier League le weekend dernier : «Leurs données physiques sont toujours de ce niveau, ils sont toujours très forts physiquement, ils mettent de la pression dans le camp adverse. On sait qu’on doit être prêt. Notre objectif est toujours le même peu importe le match: maintenir le ballon dans la moitié de terrain adverse, empêcher les occasions pour l’adversaire, tenir le ballon très loin des buts. Il faudra avoir un très haut-niveau demain», a détaille Luis Enrique en conférence de presse au centre Poissy ce lundi.

Buteur face à l’AS Monaco, Ousmane Dembélé a reçu de nombreuses critiques depuis le début de saison en raison de statistiques trop faibles par rapport au talent de l’ancien joueur de Dortmund. Maintenant que l’épine du premier but sous les couleurs parisiennes a été retiré de son pied, Dembélé peut enchaîner de grandes prestations. C’est du moins ce qu’espère Luis Enrique, fan numéro 1 de son joueur : «C’est un but 100 % Dembélé. Contrôle extérieur du pied, aile de pigeon, contrôle orienté, puis tir sous la barre transversale. C’est une très bonne nouvelle pour lui, c’est aussi toutes les bonnes ondes que ça provoque autour de lui. Pour moi, c’est le joueur qui déséquilibre le plus au monde et c’est un tel plaisir d’avoir un tel joueur», avait ainsi lancé l’Espagnol de 53 ans, totalement séduit par son protégé qui affiche 1 but et 4 passes décisives en 16 rencontres disputées toutes compétitions confondues sur ce début de saison.

L’amour fou entre un joueur et son entraîneur !

Depuis le début de saison, même dans les passages compliqués de Dembélé, Luis Enrique n’a jamais lâché son joueur. Il n’a pas cessé de le soutenir, de le défendre et d’analyser son statut indispensable pour l’équipe. Et quelques jours après son but contre Monaco, l’entraîneur espagnol en a remis une couche : «Je voulais le recruter quand il était à Rennes mais il ne voulait pas venir au Barça parce qu’il y avait beaucoup de concurrence. C’est un joueur différent, singulier. Il demande toujours le ballon, il n’a jamais jamais peur de faire les choses, accepte les critiques. C’est une chance d’avoir un joueur comme lui. Il est différent du Barça parce qu’ici, il ne joue pas seulement sur le côté mais aussi dans l’axe. Il génère tellement de choses pour l’équipe que les passes décisives ou les buts importent peu. C’est le joueur le plus déséquilibrant au niveau mondial », a expliqué l’entraîneur espagnol en conférence de presse.

Présent aussi en conférence de presse ce lundi, le milieu, Vitinha, a également encensé son coéquipier Ousmane Dembélé, pointant du doigt son importance pour le système collectif de l’équipe sur le terrain mais également pour la cohésion du groupe dans le vestiaire parisien : «le plus important, au-delà du grand joueur qu’il est que tout le monde connait, c’est un grand homme. On peut rigoler, on peut compter sur lui en dehors du terrain aussi et c’est très important car cela fait du bien au groupe. C’est un joueur important pour nous. C’est un grand joueur technique qui déséquilibre, une pièce importante dans notre équipe», a déclaré le milieu portugais. En tout cas, s’il n’a pas toujours été parfait dans les matchs cette saison, Dembélé peut jouir de soutiens indéfectibles en interne.