Tottenham sort le chéquier pour Cristian Romero

Une affaire rondement menée. Orphelin de Toby Alderweireld, parti à Al-Duhail, Nuno Espirito Santo était à la recherche d'un défenseur central capable de pallier le départ du Belge. Ce dernier s'était imposé comme un véritable leader à Tottenham, régnant en patron de l'arrière-garde londonienne ces dernières années. Pour combler ce vide, les Spurs ont jeté leur dévolu sur Cristian Romero (23 ans), et ce depuis plusieurs semaines.

Après de longues négociations avec l'Atalanta Bergame, les pensionnaires du Tottenham Hotspur Stadium ont officialisé l'«happy ending» de cette saga ce vendredi. «Nous sommes ravis d’annoncer la signature de Cristian Romero de l’Atalanta. Romero, 23 ans, rejoint l’équipe après avoir été nommé « meilleur défenseur » de la Serie A la saison dernière, ses performances aidant l’Atalanta à terminer troisième consécutivement à la troisième place du championnat», indique le communiqué publié par les Spurs, qui enregistrent l'arrivée de l'Argentin jusqu'en 2026.

Si Cristian Romero a tapé dans l'œil de Tottenham, ce n'est pas le fruit du hasard. L'international argentin (5 sélections, 1 but) est l'une des grandes révélations de l'exercice 2020-2021 en Serie A, où il a impressionné sous les couleurs de la Dea. Prêté par la Juventus à l'Atalanta en 2020 pour deux saisons, Romero avait vu le club lombard lever, ce vendredi, son option d'achat (fixée à près de 16 M€) pour le conserver définitivement cet été. Le montant de sa vente aux Spurs avoisinerait les 55 M€ (dont 5 M€ de bonus). Une belle plus-value réalisée pour l'Atalanta.

Le vainqueur de la dernière Copa América avec l'Argentine, où il a rapidement su imposer son style et ses qualités, était la priorité de Fabio Paratici cet été. Le nouveau directeur sportif de Tottenham connaît bien le défenseur de l'Albiceleste : c'est lui qui l'avait fait signer à la Juventus lorsqu'il défendait les couleurs du Genoa, en 2019. Avec Cristian Romero, Nuno Espirito Santo dispose désormais d'un défenseur central redoutable, capable d'évoluer dans un système à 2 ou 3 centraux, doté également d'une belle marge de progression. Tout semble réuni pour que le natif de Córdoba s'épanouisse en Angleterre, au sein d'une Premier League qu'il ne devrait pas avoir trop de mal à dompter.

✍️ We are delighted to announce the signing of @CutiRomero2 from Atalanta.



Welcome to Spurs, Cuti! 🇦🇷