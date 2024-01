L’OL va prendre une décision radicale avec Diego Moreira

Recruté en toute fin de mercato estival sous la forme d’un prêt payant sans option d’achat en provenance de Chelsea, Diego Moreira devait remplacer Bradley Barcola, parti tardivement du côté du PSG. Six mois plus tard, l’ailier de 19 ans n’aura jamais trouvé ses marques dans un collectif lyonnais parfois compliqué. Peu utilisé par Fabio Grosso et Laurent Blanc, le natif de Liège avait montré un échantillon de son talent sous la houlette de Pierre Sage. Chelsea, attentif à sa situation, avait voulu casser son prêt en décembre dernier en raison de son temps de jeu famélique.

Mais alors qu’il commençait à être de plus en plus utilisé entre Rhône et Saône, Moreira devrait retourner à Londres selon les informations de RMC Sport. En effet, selon nos confrères, le prêt de l’international portugais U21 (4 sélections) devrait être cassé par les dirigeants rhodaniens. Une manœuvre nécessaire pour faire de la place à Arnaut Danjuma, cible prioritaire des dirigeants rhodaniens qui touchent au but dans ce dossier comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours.