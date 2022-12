Coupe du Monde 2022, équipe de France : Ousmane Dembélé détaille son nouveau rôle chez les Bleus

La suite après cette publicité

Titulaire depuis le début de cette Coupe du Monde, Ousmane Dembélé revient de très loin. Après avoir disparu des radars en équipe de France pendant plusieurs moins, l'attaquant du FC Barcelone est revenu doucement mais sûrement à son meilleur niveau en club pour revenir dans les plans de Didier Deschamps. Physiquement beaucoup mieux, il est même passé devant Kingsley Coman dans la hiérarchie des attaquants de l'équipe de France. Au point donc d'être titulaire depuis le début de cette Coupe du Monde 2022. Mais après des performances très intéressantes en phase de poule notamment, l'ancien joueur de Rennes connaît quelques difficultés sur son couloir droit.

Après une passe décisive face à l'Australie puis face à la Pologne en 8es de finale, l'attaquant de 25 ans ne parvient plus à être décisif et ne fait quasi plus de différences offensivement. Mais il garde toute la confiance de Didier Deschamps puisqu'il est notamment très investi défensivement. Avec un Jules Koundé peu rassurant en tant que latéral droit, Dembélé multiplie les efforts défensifs au profit donc de son efficacité offensive. Ce qui ne semble pas le déranger comme il l'a expliqué en conférence de presse ce vendredi. «Je prends du plaisir sur le terrain quand j'aide Jules Koundé et Antoine Griezmann. On tacle et on s'encourage, on pense à aider le groupe. Ça nous a réussi jusque-là. Sur le côté droit, on communique énormément sur le placement défensif pour savoir quand presser, quand couvrir etc. On a une bonne communication, c'est ce qui aide», a-t-il d'abord expliqué.

Dembélé peut mieux faire

Mais Ousmane Dembélé est aussi conscient qu'il peut et doit faire nettement mieux lorsqu'il a le ballon. Même si pour lui, l'équilibre de l'équipe semble plus important que son efficacité devant. «Je pense que je peux faire encore mieux, surtout offensivement. On veut être décisif, marquer, mais parfois l'équipe est plus importante. Quand je redescends, je me dis que c'est pour l'équipe, je ne pense pas à mes statistiques. Après, il me reste un match pour marquer ce petit but, on va voir. Contre le Maroc, je ne savais pas que je n'avais pas échangé un seul ballon avec Giroud et Mbappé. Mais dans ce match, on a beaucoup souffert, notamment après notre but et en seconde période.»

Interrogé ensuite sur son nouveau rôle et donc les consignes strictes de Didier Deschamps, Ousmane Dembélé n'a pas semblé être contrarié par le style de jeu défensif de son coach. Bien au contraire et même après les critiques sur son niveau de jeu, il relativise. «Je ne me sens pas du tout limité sur le terrain ou sur mes consignes. Quand on a le ballon, le coach me demande de prendre les un contre un, d'écarter. C'est ce que j'essaye de faire. Si je suis vu comme quelqu'un de plus mature ? Oui. Et quand tu passes de remplaçant à titulaire, on parle forcément plus de tes performances sur le terrain. Mais je mets encore l'ambiance dans le groupe quand même. Ça ne change pas. C'était important pour moi de jouer et d'être dans le onze titulaire. J'avais dit avant la compétition que je voulais être un protagoniste de ce Mondial. Il me reste un match pour bien finir». On l'espère tous !