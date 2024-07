OL : Pierre Sage fixe ses nouvelles ambitions

C’est une nouvelle saison qui s’apprête à débuter pour l’Olympique Lyonnais. Dernière du championnat au moment d’entamer l’année 2024, c’est une équipe de l’OL métamorphosée, aidée par l’apport des recrues et dirigée d’une main de fer par Pierre Sage, qui a élevé son niveau de jeu lors de la deuxième partie de saison pour finir en trombe avec la clef une qualification en Coupe d’Europe. Quelques semaines avant la reprise des hostilités, Pierre Sage, diplômé du BEPF et prolongé jusqu’en 2026, s’est livré sur les ambitions de son équipe pour la saison à venir.

«Confirmer notre deuxième partie de saison, en s’inscrivant positivement dans le championnat, de faire valoir notre niveau de jeu au niveau des Coupes d’Europe et exister en Coupe de France. Et pourquoi pas mieux faire que l’année dernière en Coupe de France. Le plus dur commence pour moi dans le sens où je pense que je suis attendu. Mais ce n’est pas un problème. On va devoir bien travailler et être performant, faire en sorte que l’équipe soit performante pour répondre aux attentes. Je suis conscient au vu de mon parcours que les règles du jeu sont les mêmes pour tous les entraîneurs en France», a-t-il déclaré au micro de L’Equipe.