JT Foot Mercato : le FC Barcelone va mettre le feu au mercato !

Le mercato hivernal du Barça s’annonce agité

Pour remplacer Gavi, qui a été opéré aujourd’hui avec succès, le FC Barcelone a l’idée de rapatrier un ancien de la maison blaugrana. Sport nous indique qu’un retour de Thiago Alcantara est à l’étude chez les dirigeants catalans. D’après le média ibérique, il représenterait l’alliage parfait entre une solution sportive et financière peu coûteuse. En fin de contrat en juin prochain, il pourrait être vendu dès cet hiver et cette solution pourrait convenir à Liverpool. À noter qu’il n’a disputé aucune rencontre cette saison en raison d’une blessure à la hanche. Mais c’est surtout dans le sens des départs que le Barça devrait être actif. Cela permettrait aux dirigeants d’avoir une manne suffisante pour réinvestir sur le mercato. Et le premier départ qui arrangerait bien le Barça, c’est celui de Raphinha ! Selon Sport, Al-Hilal compte passer à l’action pour le Brésilien. L’ailier peine à s’imposer durablement dans l’effectif de Xavi et subit en parallèle l’éclosion de Lamine Yamal. Du côté du Barça, une vente serait la bienvenue dans l’optique de renflouer les caisses, d’autant que le joueur a déjà été poussé vers la sortie l’été dernier. Si le Barça veut retenir ses meilleurs éléments, il ne pourra pas retenir tout le monde, car un joueur est courtisé par le Bayern Munich. Désireux de recruter un nouveau défenseur central prochainement, le club bavarois a flashé sur Ronald Araujo. Le défenseur prometteur et international uruguayen serait une priorité pour Thomas Tuchel et les dirigeants bavarois, qui aimeraient l’enrôler pour deux ans. Un dossier compliqué à boucler puisque le Barça est actuellement en négociations pour prolonger son contrat. Le défenseur uruguayen est d’ailleurs lié avec le Barça jusqu’au 30 juin 2026 et sa clause libératoire s’élève à 1 milliard d’euros. Reste à connaître la position du joueur… À noter aussi que le Barça a des vues sur deux joueurs du PSG pour renforcer son milieu de terrain. Il s’agit de Carlos Soler et de Fabian Ruiz. Le FC Barcelone espérait pouvoir recruter l’un des deux milieux espagnols sous forme de prêt avec option d’achat cet hiver. Mais Luis Enrique a fermé la porte, selon les informations du quotidien Sport. Le coach du Paris Saint-Germain estime qu’ils peuvent encore avoir un rôle très important dans l’équipe cette saison et il n’y aura donc aucune négociation possible avec le FC Barcelone.

Manchester United veut un attaquant de Bundesliga

Manchester United veut relancer un joueur en perte de vitesse au RB Leipzig. En effet, les Red Devils s’attaquent à Timo Werner ! Selon Sky Sports, le club mancunien aurait l’attaquant allemand dans ses petits papiers pour la fenêtre hivernale. Les pensionnaires d’Old Trafford se sont d’ores et déjà renseignés même si aucune offre n’a été faite. De son côté, l’Allemand aurait plutôt tendance à vouloir attendre l’été prochain pour tourner la page Leipzig. À suivre…

Benfica attend Bernardo Silva

Resté à Manchester City alors que le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone le courtisaient l’été dernier, Bernardo Silva (29 ans) se sent bien en Angleterre. Mais dernièrement, le milieu international portugais confiait qu’il aimerait bien revenir jouer dans son club formateur, Benfica, qu’il a quitté en 2015 pour filer à l’AS Monaco. Des propos qui ont fait réagir le président du SLB, Rui Costa. «Bernardo Silva a les portes ouvertes dans tous les clubs. Chez lui, à Benfica, il les a encore plus, bien sûr. J’ai également vu l’interview de Bernardo et j’ai été très heureux de l’entendre, non pas en tant que président de Benfica, mais en tant que supporter de Benfica», a-t-il confié dans des propos relayés par la presse lusitanienne.