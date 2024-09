PSG : Achraf Hakimi ne jouera pas contre Reims

C’est l’un des débats qui agitent la planète du football depuis plusieurs mois. En effet, l’enchaînement des matches et les calendriers de plus en plus chargés alertent tous les acteurs du monde du football. Alors qu’une grève a été évoquée par quelques joueurs comme Rodri, la situation ne semble pas prête de changer et il est désormais à la charge des clubs de trouver des solutions.

Dans cette lignée, Luis Enrique a pris une mesure draconienne pour ménager l’un de ses joueurs. En effet, à en croire L’Equipe, Achraf Hakimi ne sera pas du déplacement à Reims ce samedi à 21h. Enchaînant les matches depuis le début de l’année, le Marocain sera donc laissé de côté par Luis Enrique ce week-end afin de lui permettre de souffler un peu.

