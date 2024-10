Bruno Genesio rêve d’entraîner en Espagne

Bruno Genesio se verrait bien coacher de l’autre côté des Pyrénées. L’entraîneur du LOSC fait un peu sensation en Espagne depuis sa victoire surprise en Ligue des Champions face au Real Madrid (1-0). Interrogé en longueur dans le quotidien Marca, juste avant d’affronter l’autre club de Madrid en Ligue des Champions, l’ancien coach de l’OL n’a pas caché son attirance pour le championnat espagnol, où il se verrait bien entraîner un jour.

«J’aime le football espagnol parce que, quelle que soit l’équipe, on prend des risques, on joue bien, c’est un pays de football, un public qui connaît le foot. L’Espagne est l’un des pays où l’on a envie d’aller s’entraîner. Je suis allé à Lyon, Rennes, Lille et j’ai eu la chance de jouer la Ligue des Champions là où je suis allé, mais c’est vrai que ce serait intéressant d’entraîner en Espagne. Mais je sais que c’est difficile pour un Français», a lâché le technicien français. En attendant de s’asseoir sur un banc de Liga, Bruno Genesio a un autre rendez-vous avec un géant espagnol. Ce mercredi, son LOSC se rend au Riyadh Air Métropolitano pour y défier l’Atlético de Madrid.

