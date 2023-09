Brésil : la demande très osée du clan Neymar

La suite après cette publicité

La somptueuse maison de Neymar située à Mangaratiba au Brésil a beaucoup fait parler ces derniers mois. Pour rappel, le Brésilien s’est fait épingler par les autorités qui l’accusent d’avoir commis de multiples infractions pour la construction d’un lac artificiel. Le joueur avait d’ailleurs écopé d’une amende de 3 M€. Cette affaire avait également valu à son père, Neymar Sr, d’être interpellé par la police. Aujourd’hui, UOL Esporte nous apprend que le clan du Brésilien a décidé de contrattaquer. En litige avec la mairie de Mangaratiba pour des travaux sur sa piscine, l’international auriverde a demandé à ce que la mairie se rétracte purement et simplement.

« Nous demandons l’obligation pour les représentants de la municipalité de se rétracter publiquement, en clarifiant la réalité des faits, de la même manière qu’ils ont rendu publique l’opération sur leur réseau social personnel », a indiqué la défense de Neymar. Concrètement, le joueur estime que l’affaire a été trop exposée, car il a été surpris par l’ampleur de la couverture télévisée et le montant des amendes en temps réel. Les avocats de Neymar ont également indiqué que le procès avait été intenté de manière légère et sans preuve, en raison de sa célébrité et de l’attention qu’il susciterait dans les médias.