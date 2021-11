Mercato, BvB : Erling Haaland privilégiera le Real Madrid

La suite après cette publicité

Il fait partie des nouvelles stars de la planète football, depuis de longs mois désormais, et c'est donc logiquement qu'il affole de plus en plus la rubrique transferts. Erling Haaland (21 ans) a beau être sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2024, cela n'empêchera pas les plus grosses écuries européennes de s'intéresser à lui. Le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain font d'ailleurs souvent partie des prétendants cités pour le cyborg norvégien.

Selon les informations de Goal, l'attaquant du club de la Ruhr a clairement identifié le Real Madrid comme étant sa destination préférée en cas de départ du BvB, au cours du mercato estival 2022. Le média temporise toutefois la situation du géant d'1,94m, expliquant qu'Erling Haaland n'avait pas encore décidé ce qu'il ferait l'été prochain. Avec un probable départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, cela pourrait activer le jeu des chaises musicales au niveau des attaquants. À moins que le n°9 de Dortmund ne décide de faire profiter encore un peu plus le mur jaune de ses impressionnantes qualités de buteur.