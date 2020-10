Olympiakos - OM Streaming : comment regarder le match en direct

7 ans après sa dernière expérience en Ligue des Champions, l’OM, vainqueur de la C1 en 1993, retrouve la plus prestigieuse des compétitions européennes ce mercredi à 21h. Et c’est un déplacement en Grèce du côté de l’Olympiakos qui attend Florian Thauvin, Dimitri Payet et compagnie. Le club phocéen coaché par André Villas-Boas va donc devoir faire un gros match pour ramener la victoire du Pirée et son bouillant stade Georgios Karaiskakis qui a vu sa jauge maximale limitée à 3500 personnes, soit environ 10% de la capacité totale de l’enceinte. Et Steve Mandanda et ses hommes auront fort à faire devant la bande à l’ancienne idole de l’Orange Vélodrome Mathieu Valbuena, et l’ancien Stéphanois Yann M’Vila qui pourront donc compter sur la présence d’une poignée d’ultras pour mettre l’ambiance.

Et comme vous en avez désormais pris l'habitude depuis plusieurs mois, il va falloir continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre ne sera pas diffusée sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou sur beIN Sports. Rappelons que les droits de la plus prestigieuse des compétitions européennes sur le marché français sont toujours la propriété de SFR pour quelques mois encore. Mais petite nouveauté cette saison, il faut désormais compter avec Mediapro et sa chaine Telefoot pour la C1 qui co-diffusera la compétition avec RMC Sport. Les deux chaînes diffuseront donc en direct la rencontre opposant l’Olympiakos à l’OM sur RMC Sport 1 et sur La Chaîne Telefoot ce mercredi soir à 21h. Spectacle garanti sur le pré pour cette rencontre très attendue par les supporters marseillais.

Regarder le match de foot Olympiakos-OM en streaming

Si votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la première journée de la phase de poules de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. En effet, la chaine qui appartient au groupe Altice peine à trouver des accords de distribution avec les principaux acteurs français tels que CanalSat pour cette compétition européenne organisée par l’UEFA depuis plus de 60 ans. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée et l’endroit où vous allez regarder cet affrontement greco-français. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur, votre tablette sans oublier votre smartphone que ce soit chez vous, ou bien sur votre lieu de vacances avec une bonne connexion 4G.

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Olympiakos vs OM directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre directement installé sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une 4G efficace. Un choc intéressant qui sera arbitré par Daniele Orsato. L'arbitre italien, qui affiche 31 matchs de Ligue des champions au compteur, a notamment arbitré la dernière finale de Champions League entre le Bayern Munich et le PSG (1-0). Il avait également arbitré le match entre le Zénith et l'OL en phase de groupes la saison dernière.

