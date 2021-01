Isak Pettersson signe au TFC

Joli coup sur le mercato pour le TFC. Le club toulousain vient d'annoncer la signature du portier international suédois Isak Pettersson. Âgé de 23 ans, le gardien suédois de l'année 2019 se trouvait en fin de contrat à l'IFK Norrköping et va donc découvrir la Ligue 2.

Interrogé par le site officiel du club, Pettersson a livré ses premières impressions. «Je suis très heureux et très excité, j'ai hâte de commencer ! J'ai envie de rencontrer les autres joueurs, le coach et aider l'équipe à prendre le plus de points possibles. J'espère pouvoir apporter mon énergie au club. J'aime jouer au pied pour que l'attaque puisse partir de l'arrière, et bien défendre évidemment pour repousser les occasions adverses.»