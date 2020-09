Croatie : Ivan Rakitic prend sa retraite internationale

Parti cet été du FC Barcelone pour le Séville FC, Ivan Rakitic (32 ans) arrive à un tournant de sa carrière. Le milieu de terrain passé aussi par le FC Bâle et Schalke 04 vient d'annoncer une nouvelle importante. Après 106 capes avec la Croatie (15 buts) et 16 ans passés avec les Vatreni, il a décidé de prendre sa retraite internationale. Un choix qui se comprend avec un statut bien plus en retrait au sein de la sélection depuis quelques mois. Sa dernière cape remonte à un match nul contre le Pays de Galles le 13 octobre dernier (1-1).

Participant à l'Euro en 2008, 2012 et 2016 et à la Coupe du monde lors des éditions 2014 et 2018, il reste finaliste malheureux du dernier mondial (défaite 4-2 contre la France). Incontournable avec la Croatie dont il a été l'un de ses meilleurs représentants, il est l'un des symboles de sa génération dorée avec Luka Modric, Ivan Perisic, Vedran Corluka ou encore Mario Mandzukic.

With 106 caps and 15 goals for #Croatia, @ivanrakitic says goodbye to the national team 🚀😢



Raketa, thank you for EVERYTHING 👏🏼❤️🇭🇷🥈



Should we have a fifth, decisive penalty on our hands, we'll give you a call ☎️🙏🏼#HvalaRaketa pic.twitter.com/GXTDhwdDIj