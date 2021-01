Allemagne : Mesut Özil ferme définitivement la porte à la sélection

Présenté à la presse en grandes pompes par Fenerbahçe, où il a signé pour trois saisons et demi, Mesut Özil (32 ans) a été interrogé sur un éventuel retour en sélection allemande. Une Mannschaft avec laquelle il a participé à 92 matches (23 buts) et qu'il n'a plus fréquentée depuis la Coupe du Monde 2018 et la rencontre perdue (2-0) face à la Corée du Sud. La réponse de l'ancien joueur d'Arsenal a été sans appel.

« Lorsque j'emprunte un chemin, je ne fais pas demi-tour. Je souhaite de la réussite à l'équipe nationale allemande, mais plus jamais », a-t-il déclaré, ajoutant qu'il n'envisageait pas non plus de retourner un jour en Bundesliga. Mesut Özil avait mis un terme à sa carrière en sélection après polémique liée à ses origines turques, pour avoir posté une photo avec le président turc Recep Tayyip Erdogan.