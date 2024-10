OM - PSG : le match sera arrêté en cas d’acte homophobe

Tolérance 0. C’est le message passé ce jeudi par le ministre des Sports, Gil Avérous, au micro de BFM, concernant l’homophobie et toutes autres sortes de discrimination et violences dans les stades français. Après l’identification de «deux des meneurs» de chants entonnés lors de PSG - Strasbourg samedi, Gil Avérous a indiqué que la rencontre entre l’OM et le PSG, prévue dimanche au Vélodrome, pourrait être arrêtée en cas de nouvel acte en tribunes. Pire, l’équipe concernée perdrait la rencontre sur tapis vert :

«On veut mettre un terme aux dérives. Que ce soit les actes de violence, les actes d’homophobie… Très concrètement, parmi les décisions prises, on veut appliquer strictement le protocole FIFA. Dès qu’il y aura un chant homophobe, il y aura une suspension du match avec un rappel à l’ordre. La demande faite à la LFP et à la FFF en général, c’est d’appliquer strictement le règlement : suspension, interruption et arrêt. Et on le fera dès dimanche. Le match sera arrêté et perdu pour l’équipe qui reçoit, c’est très clair et ça a été très bien entendu par la Ligue.» Le message est passé.