Le torchon brûle entre Aaron Ramsey et la Juventus !

Incroyable mais vrai ! Sur les sept derniers mois, Aaron Ramsey (30 ans) a davantage de temps de jeu avec le Pays de Galles qu’avec la Juventus (447 minutes avec son équipe nationale contre 376 en club depuis mars). Le milieu de terrain, capitaine de sa sélection en l’absence de Gareth Bale (31 ans) blessé, n’a pas pu éviter les questions à ce sujet au pays ce jeudi. Et il s’est fendu d’une sacrée pique à l’attention de la Vieille Dame et de son staff. «Ici, les méthodes d'entraînements sont différentes de ce que je connais en club. Il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis des années. Ils savent comme tirer le meilleur de moi et m'autorisent à enchaîner, comme je l'ai fait à l'Euro. J'en suis capable et je peux être performant», a-t-il lâché.

Entre les lignes, le Gallois considère donc qu'à Turin il n'est pas mis dans les meilleures conditions pour être performant. Il ne s'est d'ailleurs pas arrêté là pour le faire comprendre. «La façon dont se déroulent les choses ne m’aide pas. Je sais ce que je peux faire et qu’avec un bon staff je peux rester en forme longtemps et jouer beaucoup de matches. Je me sens encore bien quand j’ai ma chance et qu’on s’occupe bien de moi. (…) J’aimerais jouer davantage et être sur le terrain. Mon temps de jeu, c’est très difficile. C’est une période frustrante», a-t-il assumé. Des mots forts à l'encontre de l'encadrement bianconero, alors que son contrat court encore jusqu'en juin 2024.

Divorce en vue

Pas étonnant, à la lecture de cette sortie que le Corriere dello Sport annonce dans son édition du jour que l'ancien d'Arsenal sera le premier candidat au départ en janvier. Entre son mécontentement, son rendement sportif et son imposant salaire (7 M€ net par an), la décision a vite été prise, explique le quotidien sportif italien. La Juve a donc choisi de le placer sur la liste des transferts autant pour les raisons évoquées que pour faire place nette à de nouvelles têtes. Les Turinois espère en effet pouvoir accueillir de nouveaux éléments dans ce secteur de jeu. Avec une idée fixe en tête : Aurélien Tchouaméni (21 ans), milieu de terrain de l'AS Monaco et de l'équipe de France.

Seulement, pour accueillir l'international tricolore, la Juve devra mettre le paquet sur le plan financier, l'ASM réclamant au moins 40 M€ pour commencer à discuter d'un transfert du natif de Rouen, sous contrat jusqu'en juin 2024. Le départ d'Aaron Ramsey - qui, depuis son arrivée libre à l'été 2019, n'a jamais vraiment fait l'unanimité dans le Piémont - est donc une nécessité au regard des évènements. Un retour en Premier League semble se dessiner. Wolverhampton pourrait être intéressés, comme cet été. «C'est vraiment dommage qu'il ne joue pas régulièrement. J'aimerais le revoir en Premier League», a lâché son sélectionneur Rob Page face à la presse. Tout le monde semble être sur la même longueur d'onde.