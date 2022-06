L'OM et Angers sur Ahmed Touba !

Ahmed Touba fait partie de la nouvelle génération de Fennecs qui tapent à la porte de l'Equipe d'Algérie. Le solide défenseur de 24 ans, formé au FC Bruges et qui reste sur deux grosses saisons aux Pays-Bas du côté du RKC Waalwijk, a logiquement été appelé par Djamel Belmadi en Équipe nationale d'Algérie pour les éliminatoires de la prochaine CAN. Titulaire face à l'Ouganda (2-0), il est entré en jeu face à la Tanzanie (2-0).

Des performances en constante progression qui font de cet adepte du tacle un élément très courtisé à un an de la fin de son contrat avec le club d'Eredivisie. Ces dernières semaines, l'AEK Athènes, Benfica, le Betis Séville et Leverkusen se sont penchés sur son profil et, plus récemment, le Celtic Glasgow et l'Olympiakos. Rapide, vif, solide dans les duels, Touba suscite aujourd'hui de l'intérêt en Ligue 1. Selon nos informations, le SCO d'Angers le suit avec le plus grand intérêt, de même que l'Olympique de Marseille qui apprécie sa polyvalence, puisque s'il joue en défense centrale, il a été formé au poste de latéral gauche.