Ça se bouscule pour Ahmed Touba

Encore méconnu en France, Ahmed Touba (24 ans) s'est fait un nom en Algérie, en Belgique et aux Pays-Bas. L'international algérien, qui devrait quitter cet été de son club de Waalwijk, est forcément très courtisé. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs sévissant en Eredivisie, l'ancien espoir du FC Bruges a refusé de quitter son club néerlandais cet hiver, préfèrant finir la saison avec son club.

Des performances qui lui ont notamment valu d'être appelé par Djamel Belmadi lors du dernier rassemblement de l'Algérie comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et d'inscrire un but face au Cameroun (défaite 2-1). Ces dernières semaines, l'AEK Athènes, Benfica, le Betis Séville et Leverkusen se sont penchés sur son profil. Rapide, vif, solide dans les duels, cet adepte du tacle, formé au poste de latéral gauche, aura l'embarras du choix cet été.