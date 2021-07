FC Barcelone : Antoine Griezmann fixe une condition pour accepter de partir

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone doit dégraisser. Et beaucoup. Afin de pouvoir inscrire les nouvelles recrues et valider le nouveau contrat de Lionel Messi, Joan Laporta doit réaliser un énorme ménage dans l'effectif. Des joueurs comme Junior Firpo, Matheus Fernandes ou Carles Aleñá ont déjà été mis à la porte, mais ça ne suffira pas, puisque les sommes récoltées dans ces opérations et les salaires économisés restent assez faibles. Des joueurs d'un calibre bien plus conséquent vont devoir être vendus, et ça ne s'annonce pas si facile.

Parmi eux, on retrouve notamment Antoine Griezmann, aux côtés de Philippe Coutinho ou même de Samuel Umtiti. L'attaquant tricolore est probablement l'indésirable le plus bankable de l'équipe, avec une belle cote en Angleterre notamment. Dans son édition du jour, le quotidien catalan La Vanguardia confirme que même s'il ne sera pas poussé avec insistance vers la sortie, toute offre sera étudiée. Et le joueur en est bien conscient.

L'Atlético l'intéresse bel et bien

Il ne ferme d'ailleurs pas la porte à un nouveau challenge, même si l'idéal pour lui serait de rester. L'Atlético est une option qu'il envisage, et il sait qu'il n'y a pas tant de clubs qui pourraient mettre la main à la poche pour le recruter. En revanche, il a posé une condition très claire : il ne partira que si le projet sportif proposé dans son nouveau club est compétitif et lui permet de gagner des titres. Le journal, qui cite des sources proches du joueur, indique qu'il n'y a pas encore eu de réelles discussion entre le Barça et le clan Grizi, mais qu'elles devraient bientôt se produire.

Pour l'instant, plusieurs écuries européennes gardent un œil sur lui, à l'image de Manchester City, qui serait même venu aux nouvelles cette semaine. Avec un contrat qui expire en 2024 et une cote intacte malgré des prestations globalement en demi-teinte depuis son arrivée il y a deux ans, le FC Barcelone espère tirer un joli chèque pour le natif de Mâcon...