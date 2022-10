OL : Nicolas Tagliafico est emballé par Laurent Blanc

La suite après cette publicité

Dimanche, l'Olympique Lyonnais a remercié Peter Bosz et a confié les clés de l'équipe à Laurent Blanc. Depuis lundi, Le Président est au travail, lui qui découvre l'écurie rhodanienne et ses joueurs. Les Gones font également connaissance avec le champion du monde 98. En conférence de presse ce vendredi, Nicolas Tagliafico a évoqué les premiers pas de Blanc à Lyon.

«Cela fait peu de temps que l'on est ensemble avec le nouvel entraîneur. Il faut s'adapter aux décisions qui ont été prises. On a d'abord cherché à se connaître et maintenant on va s'adapter à ce qu'il veut en tant qu'entraîneur (...) C'est un coach qui est reconnu, pas seulement en France mais internationalement. J'ai vu jouer ses équipes, je connais son passé de joueur. Avec son aide, sa vision du foot, on doit tous marcher sur le même chemin pour retrouver notre place. J'insiste là-dessus, marcher dans la même direction pour qu'avec son expérience et notre niveau de joueurs nous puissions retrouver notre place». L'OL compte sur Blanc pour cela.

Parions Sport en ligne et Foot Mercato, vous offre : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.