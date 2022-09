Zagreb - Chelsea : les compositions sont là

Rencontre de la première journée de Ligue des Champions dans le groupe E, le match entre le Dinamo Zagreb et Chelsea s'annonce plaisant. A domicile, les Croates s'articulent en 3-5-2 avec Dominik Livaković dans les cages derrière Sadegh Moharrami, Josip Šutalo et Dino Perić tandis que Stefan Ristovski et Robert Ljubičić évoluent en tant que pistons. Dans l'entrejeu, on retrouve Arijan Ademi, Josip Mišić et Luka Ivanušec alors que Bruno Petkovic et Mislav Oršić sont associés en attaque.

De leur côté, les Blues misent sur un 3-4-2-1 avec l'Espagnol Kepa Arrizabalaga comme dernier rempart. Devant lui, César Azpilicueta, Kalidou Koulibaly et Wesley Fofana constituent la défense tandis que Reece James et Ben Chilwell prennent les ailes. Mason Mount et Mateo Kovacic forment le double pivot alors que Kai Havertz et Raheem Sterling accompagnent Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

Les compositions

Dinamo Zagreb : Livakovic - Moharrami, Sutalo, Peric - Ristovski, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic - Petkovic, Orsic

Chelsea : Kepa - Azpilicueta, Koulibaly, Fofana - James, Mount, Kovacic, Chilwell - Havertz, Sterling - Aubameyang

