Liga : le FC Barcelone fait le boulot contre Majorque !

Après sa remontada du week-end dernier face au Celta (4-3), le FC Barcelone avait un nouveau match de Liga, en milieu de semaine cette fois, face à Majorque. L’occasion de reprendre sept unités d’avance sur le Real Madrid au classement de la Liga, alors que les Merengues se déplacent chez les voisins de Getafe demain soir. Pour ce duel, avec la finale de Copa del Rey de samedi en ligne de mire, Hansi Flick décidait sans surprise de faire tourner et de reposer des cadres. Ansu Fati était par exemple titularisé, avec d’autres joueurs moins habituels des onze titulaires comme Hector Fort, Gavi et Ferran Torres. Lamine Yamal, Dani Olmo, Ansu Fati et Ferran Torres composaient donc le secteur offensif catalan.

Le début de rencontre était assez animé, avec un Barça qui mettait le pied sur le ballon forcément, mais une équipe de Mallorca qui parvenait aussi à créer du danger, à l’image du centre dangereux d’Antonio Sanchez pour Larin qui obligeait Szczesny à sortir de sa ligne (6e). Côté Barça, on cherchait beaucoup Lamine Yamal sur cette entame de match, alors qu’à gauche, Ansu Fati voulait se montrer. La première vraie occasion catalane venait sur une frappe de Ferran Torres de l’extérieur (12e), repoussée par Leo Roman, et derrière, Lamine Yamal récupérait le ballon et butait lui aussi sur le portier rival. Mais Majorque faisait mal sur les transitions rapides, avec des Barcelonais en difficulté quand les Insulaires attaquaient sur les ailes. Dani Olmo, après un caviar de Lamine Yamal, voyait le gardien rival sortir une superbe intervention (26e), alors qu’Araujo manquait une occasion en or, ne cadrant pas après un tir de Lamine Yamal repoussé par Leo Roman (29e). Le Barça dominait de plus en plus sérieusement et Eric Garcia voyait lui aussi le portier rival s’interposer une fois encore, cette fois pour couper un centre de la mort pour Ferran Torres (31e).

Le gardien de Majorque a été exceptionnel

Mais Majorque tenait, avec un gardien héroïque et des approximations trop nombreuses des joueurs offensifs barcelonais. Le chrono défilait, et le Barça poussait, mais n’y parvenait pas. Servi par un Pedri assez en jambes ce soir encore, Ansu Fati se loupait devant le but (43e), et derrière, le Stade de Montjuic se faisait une grosse frayeur avec un but de Mateu Jaume pour Mallorca, finalement annulé en raison d’un hors-jeu. Pas de vainqueur à la pause donc, mais Dani Olmo allait s’occuper de changer la donne dès le retour des vestiaires. Trouvé dans la surface, l’international espagnol décochait un bel enroulé à ras de terre, poteau opposé (1-0, 46e). Une ouverture du score plutôt logique et méritée pour un Barça, qui tentait de faire le break rapidement. Ansu Fati tirait de loin mais Leo Roman s’interposait (50e). Lamine Yamal, sur sa spéciale, voyait le cuir passer au-dessus de la barre (53e).

Petite frayeur sur une tête de Raillo qui frôlait le poteau tout de même (55e), preuve que les Blaugranas n’étaient pas totalement à l’abri. Soucieux de donner un nouvel élan à son équipe, Hansi Flick faisait entrer Fermin Lopez et Raphinha, alors que Pedri, brillant ce soir, frappait au-dessus (65e). De son côté, Larin s’élevait bien pour reprendre de la tête mais ne cadrait pas (72e). Lamine Yamal loupait clairement le 2-0, manquant son mano a mano avec le gardien après un nouveau caviar de Pedri (79e). Leo Roman sortait une énième parade décisive, cette fois sur une frappe puissante de Pau Victor (84e), et si Mallorca ne perdait que d’un but ce soir, c’était en grande partie grâce à son gardien. Il sortait même un arrêt réflexe sur Eric Garcia à la retombée d’un corner (85e), puis, récidivait sur un tir lointain de Fermin Lopez qui avait en plus été dévié par un défenseur (85e). Dans le temps additionnel, Roman était encore et encore providentiel sur sa ligne, encore devant Fermin Lopez (90e+3). Cette victoire 1-0 ne reflète donc pas forcément le scénario du match, puisque les Catalans ont eu énormément d’opportunités, mais ont buté sur un portier en feu en face. Les trois points en poche, le Barça reprend provisoirement sept points d’avance sur le Real Madrid, condamnant les troupes de Carlo Ancelotti à une victoire à Getafe demain.