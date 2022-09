Accord de principe entre Chelsea et le Barça pour Pierre-Emerick Aubameyang

La suite après cette publicité

C'est encore un feuilleton qui anime ce fameux « jour le plus long » ! Selon la radio Cope, Chelsea avait fait une nouvelle offre au FC Barcelone pour tenter de s'attacher les services de Pierre-Emerick Aubameyang. Cette dernière était d'une somme de 7,5 millions d'euros, complétée par le transfert de Marcos Alonso. Une option qui n'intéresserait pas le Barça, qui restait cependant concentrée sur la venue d'un latéral gauche. Les nouvelles discussions portaient sur un deal de 13 millions d'euros et l'incorporation d'Alonso dans le deal.

Il faut croire que ces récentes négociations ont fait mouche car en Angleterre par l'intermédiaire de The Athletic et même en Espagne avec Sport, un accord a été trouvé entre les deux équipes pour le transfert imminent de l'attaquant. Le média anglais affirme même qu'un contrat de deux saisons (+ une en bonus) a été conclu avec l'ancien du Borussia Dortmund et d'Arsenal. Si aucun montant n'est pas précisé, Sport indique qu'il s'agirait d'une somme inférieure à 20 M€, sans faire mention de Marcos Alonso. Ce dernier est pourtant toujours sur le départ vers la Catalogne.

Aubameyang part déjà

Le transfert du Gabonais aura donc bel et bien lieu, malgré les dernières actualités peu réjouissantes. Pour rappel, Aubameyang a été victime il y a quelques jours d'un violent cambriolage à son domicile. Bilan : mâchoire fracturée après avoir reçu plusieurs coups au visage. Il devrait louper 4 à 5 semaines de compétition. Face à cette indisponibilité très malheureuse, Chelsea avait un temps été refroidi pour aller plus loin car le club anglais a des besoins immédiats sur le terrain, surtout depuis les départs de Timo Werner et de Romelu Lukaku.

Tuchel tient finalement son attaquant et le FC Barcelone aussi est soulagé. Le départ de son joueur, qui n'était pas vraiment prévu au début de l'été, va alléger sa masse salariale. C'est d'ailleurs la situation économique du club qui a contraint la direction a changé son fusil d'épaule. Dans le contrat signé en janvier, l'avant-centre devait toucher un salaire supérieur cette saison. Ça aurait fait beaucoup pour un joueur désormais cantonné à un rôle de remplaçant depuis la venue de Robert Lewandowski. Et puis rappelons qu'il est arrivé libre il y a six mois. La culbute est largement positive.