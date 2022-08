FC Barcelone : l'agression d'Aubameyang menace de tout faire capoter avec Chelsea !

La suite après cette publicité

Les discussions intensives se poursuivent toujours entre le FC Barcelone et Chelsea au sujet du transfert Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang. Mais un élément de taille vient complexifier ce dossier qui semblait très bien parti. Le Gabonais a eu la mâchoire fracturée en raison de coups reçus par les assaillants lors du cambriolage de sa propriété dans la nuit de dimanche à lundi. L'attaquant tentait de protéger sa famille et sa maison d’un vol violent quand il a subi cette blessure au visage.

Selon plusieurs médias anglais (The Athletic) et espagnols (Sport), le Gabonais va devoir rester entre quatre et cinq semaines en arrêt en raison de l’agression subie à son domicile. Sa signature avec les Blues pourrait donc être compromise en raison de l'absence prolongée du joueur. La durée de son indisponibilité étant assez longue, les dirigeants londoniens seraient de plus plus frileux à l'idée de voir le joueur rejoindre leur équipe.

Chelsea refroidi par cette blessure et l'indisponibilité d'Aubameyang

La confirmation de cette blessure pourrait vraiment compliquer son arrivée à Londres, qui était en très bonne voie. L'idée de voir un joueur blessé rejoindre leur équipe, sans pouvoir jouer pendant environ un mois, ne les laisserait pas indifférent. Néanmoins, la durée de sa mise à pied est susceptible d'être légèrement différente dans le cas ou il subirait, ou non, une intervention chirurgicale. cette option étant censée offrir un retour plus rapide que d’attendre que la blessure guérisse naturellement.

Revenons quelques mois en arrière. Le 2 février 2022. Mis au placard par son équipe, Arsenal, le Gabonais trouve un point de chute inattendu. Il rejoint alors les Blaugranas. Mais l'idylle est déjà terminée entre le joueur de 33 ans et le club catalan. Alors que le Barça doit dégraisser, il devait être sacrifié afin de renflouer les caisses, Martin Braithwaite étant plus difficile à céder notamment. C'est donc une véritable tuile pour les dirigeants culés qui devront trouver les bons arguments pour convaincre leurs homologues anglais.