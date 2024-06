Angleterre : Declan Rice explique la méforme des Three Lions

Vainqueur difficile contre la Serbie, tenue en échec par le Danemark, l’Angleterre réalise des débuts assez poussifs dans cet Euro. Présentée comme l’une des équipes favorites au sacre final, la sélection d’outre-Manche ne répond pas encore aux attentes. Selon Declan Rice, la pression peut nuire aux Three Lions.

«Parfois, j’ai peut-être l’impression que nous nous mettons trop de pression, alors que nous pourrions simplement y aller et laisser les choses se débrouiller seules. (…) Je pense qu’il y a probablement plus de pression de l’extérieur maintenant simplement à cause des saisons que certains de nos joueurs ont eues. C’est l’Angleterre, un tournoi majeur. Mais c’est notre travail, et c’est ce à quoi nous devons faire face», a estimé le milieu de terrain d’Arsenal, dans des propos relayés par The Times.