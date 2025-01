Le démenti lunaire de Montpellier pour Wissam Ben Yedder

L’information a fait énormément jaser en France. Dernier du classement de Ligue 1, Montpellier se bat pour son maintien. Et pour se sauver, le MHSC aurait pensé à Wissam Ben Yedder. L’attaquant de 34 ans est actuellement sans club et son passé glorieux à l’AS Monaco (11! buts, 34 passes décisives en 201 matches) en fait une belle recrue expérimentée. Sauf que la possibilité de voir WBY débarquer à la Mosson a logiquement provoqué une énorme polémique en raison des déboires judiciaires du joueur.

La suite après cette publicité

Pour rappel, Ben Yedder a été condamné à deux ans de prison avec sursis après avoir été jugé pour agression sexuelle en état d’ivresse, et doit faire face à un nouveau procès pour violences psychologiques envers son épouse (avec qui il est en instance de divorce). Face au tollé provoqué, Laurent Nicollin a réagi auprès du journaliste Daniel Riolo. Ce dernier a en effet révélé au micro de RMC Sport que le boss du MHSC lui a assuré que son club n’a jamais pensé à recruter Ben Yedder.

Nicollin dément pour Ben Yedder

« Laurent Nicollin m’a donc contacté et m’a dit : « je ne comprends pas comment cette histoire a pu sortir. » Pour le coup, je m’en veux un peu parce qu’il suffisait que je lui envoie un message, mais cette histoire a été relayée par plein de médias… J’étais bouche bée quand il m’a dit ça. Nicollin me dit : « comment ça a pu sortir. Je vous jure que, pas une seconde, on a pensé à prendre ce joueur ». Lui me dit : « je n’y ai jamais pensé et personne au club n’y pensera. » », a confié l’éditorialiste, avant de poursuivre.

La suite après cette publicité

« Je m’en veux de ne pas lui avoir demandé en me fiant à une information globale. Pour le coup, j’aimerais savoir comment ce truc-là a pu sortir. (…) Je lui ai dit aucun problème pour faire le correctif. Lui me dit : « jamais une seconde je n’ai pensé à ce qu’un mec pareil vienne dans mon club, ça ne correspond pas à mes valeurs. » (…) Je trouve ça très bien qu’il me dise qu’il n’y a jamais pensé. » Info ou le président Nicollin a-t-il fait machine arrière face aux pressions ? L’avenir nous le dira.