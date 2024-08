L’OL tente un improbable défenseur de Ligue 1 !

Le mercato de l’OL s’enflamme complètement ces dernières heures. Et comme John Textor ne fait jamais dans la simplicité chaque dossier connaît des rebondissements inattendus. Cela avait commencé par l’improbable gestion du cas Rayan Cherki. L’attaquant lyonnais était considéré comme un indésirable et avait même été écarté du groupe pro. Mais après plusieurs échecs dans les négociations avec les clubs, le jeune joueur de 21 ans est finalement tout proche de prolonger à l’OL avec une augmentation de salaire. Ernest Nuamah, recruté il y a 6 mois à peine, est aussi annoncé sur le départ de l’OL tout comme Orel Mangala qui va être prêté à Everton.

Les indésirables du loft n’ont pas vraiment trouvé preneur. Dejan Lovran est toujours au club alors qu’Anthony Lopes n’a pas trouvé une porte de sortie. Ce jeudi matin, l’OL a tout de même réussi à faire partir Sinaly Diomandé qui va rejoindre Auxerre. Lyon a accepté de libérer le joueur de son contrat en échange d’un pourcentage à la revente. Mais alors que John Textor a promis à la DNCG de vendre pour 100 millions d’euros, il faut désormais réussir à se séparer d’autres joueurs. Cela va être le cas d’Adryelson qui va quitter l’OL et retourner à Botafogo après seulement 3 matches disputés en France.

Vers un prêt pour Omari

Le départ du Brésilien n’était pas du tout prévu et va affaiblir, numériquement au moins, la charnière centrale lyonnaise. Du moins, pour le moment puisque l’OL avait préparé son coup. Selon les informations du Parisien, des négociations sont en cours entre l’OL et le Stade Rennais pour le défenseur Warmed Omari. Le défenseur de 24 ans était sur le départ du club breton et avait des touches en Allemagne notamment. Mais c’est désormais l’OL qui est proche de se l’offrir.

Toujours d’après les indiscrétions du quotidien français, si le deal va au bout, ce sera un prêt avec option d’achat puisque l’OL n’a pas spécialement les finances pour s’offrir le joueur dans un transfert sec. Pour rappel, la saison dernière Omari avait disputé 36 rencontres (1 but, 1 passe décisive). Mais depuis le début de saison, il a été laissé deux fois sur le banc par son entraîneur et un départ était sérieusement envisagé.