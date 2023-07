Juventus : les premiers mots de Timothy Weah

Officiellement nouveau joueur de la Juventus, Timothy Weah est revenu sur son arrivée à Turin, au cours d’un entretien pour la chaîne officielle du club : «Je suis excité, honoré et heureux. C’est un rêve devenu réalité. C’est l’un des meilleurs clubs du monde, je suis ravi d’être l’un des Bianconeri. Tout m’a attiré dans ce club : l’histoire, les joueurs, l’entraîneur et le staff. La confiance que tout le monde m’a accordée, je me sens chez moi ici. Les supporters sont venus me saluer avant les visites. Je suis content, je me sens chez moi et j’ai hâte de commencer. Nous sommes un excellent club, nous avons une excellente équipe, nous avons un excellent staff et beaucoup de gens fantastiques qui travaillent dans les coulisses. Nous devons juste travailler pour pouvoir faire de grandes choses. Merci pour l’amour et le soutien que vous m’avez témoignés depuis le premier jour. Je donnerai mon cœur pour cette équipe», a-t-il déclaré ce samedi.

Il a ensuite détaillé un peu plus son nouveau rôle de piston dans le système d’Allegri : «Je suis un joueur très explosif qui aime courir, centrer et donner des passes décisives. Je pense que je serai à mon meilleur niveau avec mes coéquipiers. J’espère pouvoir les aider à marquer beaucoup de buts. Je suis un travailleur acharné et travaillerai pour l’équipe sans me ménager. J’ai un rôle de prédilection, qui est celui de piston bas. Je pense que je jouerai là-bas, c’est un nouveau rôle pour moi mais j’aime beaucoup ça. J’ai joué comme attaquant et sur l’aile, je pense que ça va beaucoup m’aider. Je suis prêt à jouer là où l’entraîneur me placera»

