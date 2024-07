Mason Greenwood signe à l’OM !

C’est ce qui s’appelle réaliser un gros coup, sur tous les plans. En dépit du mauvais buzz médiatique des derniers jours que suscite la venue de Mason Greenwood, l’OM a bel et bien bouclé la venue de l’attaquant anglais en provenance de Manchester United. «L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature de Mason Greenwood en provenance de Manchester United. L’attaquant âgé de 22 ans s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.»

La suite après cette publicité

L’OM a donc trouvé son nouvel attaquant pour la saison à venir. Le départ de Pierre-Emerick Aubameyang vers l’Arabie saoudite sera vite oublié avec ce transfert. Malgré l’excellente saison du Gabonais l’an dernier, Mason Greenwood est destiné à évoluer à un tout autre niveau. International anglais (1 sélection), le joueur de 22 ans était promis à une carrière de tout premier plan (plus jeune titulaire en Premier League) avant de connaître pas mal de déboires dans les rubriques faits divers et de devenir persona non grata.

À lire

Leny Yoro explique pourquoi il a choisi Manchester United

L'OM a-t-il raison de recruter Mason Greenwood ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Greenwood devient le transfert le plus cher de l’OM

Accusé de viol et de violences conjugales sur sa compagne (elle avait notamment posté sur les réseaux sociaux des photos de ses blessures), il a finalement été relaxé par la justice. Le mal était déjà fait. Sous pression de l’opinion médiatique, mais aussi d’une partie de la direction du club, Manchester United s’est passé de ses services, alors même qu’il était considéré comme l’un des plus grands espoirs du club. L’enquête interne aux Red Devils a rendu sa conclusion. Mason Greenwood devait quitter le club où il était encore sous contrat jusqu’en 2025.

La suite après cette publicité

MU s’est débarrassé de son histoire encombrante en le prêtant du côté de Getafe où il s’est relancé sportivement. 10 buts et 6 passes décisives en 36 matchs plus tard, l’attaquant était de retour à Old Trafford où sa carrière ne pouvait se poursuivre, ni même en Angleterre du reste. Malgré l’intérêt de la Lazio et de Naples, c’est l’OM qui a eu le dernier mot contre environ 31 M€, recrue la plus chère de l’histoire du club. Son arrivée provoque des grincements de dents du côté des supporters, mais aussi du maire Benoît Payan. Seuls les buts pourront amener un peu de sérénité à son endroit.