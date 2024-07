L’énorme coup de pression du maire de Marseille sur Pablo Longoria à propos de Greenwood

Ce début de mercato fait polémique du côté de l’OM. Si la venue de Roberto De Zerbi ravit les supporters, les rumeurs concernant Mason Greenwood et Youcet Atal beaucoup moins, entre accusations de violences conjugales et de tentatives de viol de la part de sa compagne, pour lesquelles il a été blanchi, pour l’un, et les propos antisémites relayés sur les réseaux sociaux pour l’autre. Benoît Payan, le maire de Marseille, est déjà monté au créneau concernant la possibilité de voir l’international algérien venir au club. Il a également donné son sentiment concernant l’anglais. «Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. frapper sa femme… J’ai vu des images qui m’ont profondément choquée. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d’un homme et il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe», lâche-t-il sur RMC ce mardi soir.

D’après l’édile, il en va de l’honneur du club et de sa direction, et de l’image de la ville. Il profite de cette intervention médiatique pour mettre Longoria face à ses responsabilités. «Les valeurs de l’OM et de Marseille, c’est tout sauf ça en fait. C’est tout sauf du racisme, de l’antisémitisme, des violences faites aux femmes. Vous mesurez ça, et il prétend jouer à l’OM ? C’est une honte. Je demanderai au président de l’OM de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu’un qui tape sa femme. Ce n’est pas acceptable, poursuit Payan, qui va en parler au président de l’OM dans les jours ou les heures à venir. Je n’ai pas eu Pablo Longoria au téléphone encore. Il connaît mes convictions et mes opinions. Je lui ai déjà dit que notre histoire est faite de gens d’horizons différents. L’OM, c’est plus qu’un club, c’est un esprit, il n’y a pas de place pour ces gens-là, qui ont ces comportements-là, qui commettent ces crimes et ces délits. Je n’imagine pas une seconde que Pablo Longoria fasse cette faute majeure.» Longoria est resté évasif sur le sujet aujourd’hui, et pour cause. D’après nos informations, un accord a été trouvé pour sa venue dans la cité phocéenne.