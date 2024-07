L’OM tient un accord total pour la venue de Mason Greenwood !

L’OM veut aller de l’avant. L’année dernière, un mercato ambitieux laissait penser que les Phocéens allaient jouer les premiers rôles dans l’élite. Pour y parvenir, les dirigeants avaient alors misé sur Marcelino pour diriger ce nouveau groupe prometteur. Finalement, l’alchimie avec le technicien espagnol n’est jamais passée. Pire encore, beaucoup des recrues ronflantes de l’été 2023 n’ont pas été au niveau. L’échec était prévisible et il a eu lieu. Ne trouvant jamais la formule pour enchaîner en Ligue 1, Marseille n’a jamais pu rivaliser avec les meilleures équipes du championnat et a terminé à une 8e place dans l’élite, synonyme de non-qualification européenne pour la saison qui arrive. Et même le parcours séduisant du club jusqu’en demi-finale de Ligue Europa sous la houlette de Jean-Louis Gasset n’a pas permis de donner satisfaction à un peuple marseillais revanchard.

Une saison ratée qui fait désormais office d’atermoiement pour la direction marseillaise, désireuse de repartir de l’avant cette année. Sous l’impulsion d’un tandem Longoria-Benatia au four et au moulin, l’OM a décidé de voir les choses en grand. Et à peine commencé, le mercato s’est très vite accéléré sur la Canebière. Ne souhaitant pas faire deux fois la même erreur, le board marseillais a d’abord misé sur Roberto de Zerbi pour entraîner le club pour les trois prochaines saisons. Un énorme coup pour l’Olympique de Marseille et la Ligue 1 tant le tacticien italien est hautement considéré en Europe et était convoité par plusieurs grosses écuries du continent. Se débarrassant également de quelques indésirables (Ndiaye, Vitinha), le club a renfloué les caisses et a décidé de recruter Lilian Brassier et Ismaël Koné pour bien lancer son été. Pas rassasié, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome souhaitaient désormais renforcer leur attaque. Dès lors, un nom controversé a fait son apparition : Mason Greenwood.

L’OM casse sa tirelire pour recruter Mason Greenwood

Le talent de l’ancien prodige de Manchester United est indéniable. Sortant d’une très belle saison individuelle avec Getafe (10 buts et 6 passes décisives en 36 rencontres), l’ailier droit serait une formidable recrue sportive pour Marseille. Néanmoins, son passé judiciaire et les accusations de viol et de violences conjugales, finalement classées sans suite, ont de quoi faire grincer des dents. En terres phocéennes, plusieurs supporters se sont opposés à l’arrivée d’un joueur qui a défrayé la chronique si négativement. Pour autant, la direction de l’OM a décidé de relever le pari et de grandes négociations ont débuté ces derniers jours entre toutes les parties.

Depuis le début, les Red Devils souhaitent un départ de Mason Greenwood. Alors que le passé du joueur est trop pesant dans le contexte britannique et pour un club de cette envergure, la direction mancunienne souhaite également vendre le joueur à un bon prix alors que son contrat expire dans un an. Désireux de rejoindre Marseille, l’attaquant de 22 ans va bientôt voir son désir prendre forme. En effet, selon nos informations, un accord total a été trouvé pour la venue du natif de Bradford sur la Canebière. De base, Manchester United souhaitait 40 millions d’euros pour libérer son ancienne pépite. L’OM ne s’est pas aligné sur un tel montant mais va quand même débourser une belle somme, aux alentours de 30 M€.