OM : le maire de Marseille ne veut pas d’Atal

Selon nos informations, l’OM s’est mis d’accord avec Youcef Atal sur les bases d’un contrat d’un an plus une année supplémentaire en option. Mais cette piste est loin de faire l’unanimité, dans des sphères bien éloignées du football. En effet, Youcef Atal a été condamné cette année à huit mois de prison avec sursis pour provocation à la haine après avoir relayé la vidéo d’un prédicateur appelant à « un jour noir sur les Juifs » et à « accompagner la main » des habitants de Gaza « s’ils jettent la pierre ». Il avait été licencié de l’OGC Nice dans la foulée.

Libre de tout contrat, l’international algérien est une solution envisagée par l’OM, mais bien moins par le maire de Marseille, qui a pris la parole au micro de Radio JM, relayé par La Provence. « Je ne suis pas président de l’Olympique de Marseille mais je peux vous dire une chose en tout cas, chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l’objet d’une condamnation, ou pas d’ailleurs, n’est pas acceptable, n’a rien à faire dans le sport, n’a rien à faire à l’Olympique de Marseille », a ainsi déclaré Benoit Payan. « Je vous garantis que je vais prendre attache avec le président de l’Olympique de Marseille. Il n’y a pas de place pour ce genre de débordement, explique-t-il. Que l’on soit juif, musulman, chrétien ou athée, on est tous dans le stade, on a tous la même ferveur, si il y en un qui porte le maillot de l’Olympique de Marseille et qui n’a pas ses valeurs là alors il n’a rien à y faire », a-t-il assuré.