Cameroun - Comores : les compositions officielles

Les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations se poursuivent avec l'hôte de la compétition, favori au titre suprême africain, le Cameroun qui défie la grande surprise de ces phases finales, les Comores. Fortunes diverses pour les deux équipes en ce qui concerne les cas de Covid et à cet égard ce sont les Camerounais qui seront les mieux armés avec aucun joueur majeur à déplorer. Les Cœlacanthes, quant à eux, sont décimés avec pas moins de 12 membres de l'effectif et du staff ont testés positifs dimanche.

Au niveau des compositions, pas de surprise pour les Lions Indomptables qui alignent leur 4-4-2. Vincent Aboubakar, élu meilleur joueur de la phase de groupes, occupera évidemment le front de l'attaque aux côtés de Choupo-Moting. Zambo-Anguissa et Hongla seront dans le cœur du jeu tandis que Fai, excellent depuis le début de la CAN et Tolo devront régner sur les ailes. Pour les Comores, 4-4-2 classique malgré l'effectif sacrifié. Fait incroyable, un joueur de champ est dans le cages alors que deux gardiens sont positifs au Covid et Ben Boina est blessé à l'épaule.

Les compositions

Cameroun: Onana - Fai, Castelletto, Ngadeu, Tolo - Ngamaleu, Choupo-Moting, Hongla, Zambo-Anguissa, Toko-Ekambi - Aboubakar

Comores: Alhadur - Youssouf, Abdou, Zahary, Bakari - Youssouf, Abdullah, Bachirou, Mogni - M'Changama, Ben Nabouhane.