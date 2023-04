Le FC Barcelone se fait détruire après sa déroute historique, José Mourinho a reçu une offre de 120 M€

Benzema lance la fin de saison du Real

En Espagne, le Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid a encore tenu toutes ses promesses avec un match grandiose de la part des Merengues ! Et oui, les Madrilènes ont surclassé leur éternel ennemi avec un cinglant 4-0 ! Marca se régale se matin et placarde : «quelle danse !» leur ont infligé les hommes d’Ancelotti. «Madrid atteint la finale après une superbe victoire sur Barcelone. Un triplé du Benzema des grandes occasions. Les Merengues joueront leur 40e finale contre Osasuna le 6 mai à Séville.» On rappelle que le Barça s’était imposé 1-0 à l’aller et que le Real devait faire le nécessaire pour se qualifier et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils l’ont fait avec la manière ! Pour AS, cette équipe madrilène était «totalement au-dessus», c’est donc tout à fait logiquement qu’elle file «en finale» ! Evidemment, il faut évoquer la prestation exceptionnelle de Karim Benzema, auteur d’un triplé et d’une passe décisive. Autant dire que le Nueve est de retour à son meilleur niveau au meilleur moment de la saison. Pour L’Équipe, dans ses pages intérieures : «Benzema a plié le Barça. Auteur d’un nouveau triplé et d’une passe décisive, l’attaquant français a porté le Real Madrid.» C’est désormais toute l’Europe qui tremble de voir un Real Madrid à ce niveau.

La terrible désillusion du Barça

Forcément, en Catalogne, la pilule est dure à avaler ce matin. C’est presque un jour de deuil comme le met en avant Sport sur sa Une couvert de noire ce matin. «Un KO douloureux. Le Barça a fait ses adieux à la Copa del Rey et au triplé en s’inclinant lourdement au Camp Nou. Les Blaugranas auraient pu l’emporter en première mi-temps, mais des erreurs défensives ont donné l’avantage aux Madrilènes», juge le quotidien. Pour Mundo Deportivo, ce sont des «adieux difficiles» ! «L’équipe de Xavi s’est effondrée après le premier but et Benzema l’a achevée avec un triplé», regrette l’autre journal catalan. Alors que pour L’Esportiu, il faut des «changements» afin que ce genre d’humiliation ne se reproduisent pas. Bref, le Barça vit très mal cette claque et cela pourrait laisser des traces pour la fin de saison.

L’Arabie Saoudite propose un contrat en or à Mourinho

On termine d’ailleurs ce tour de la presse en Italie sur la Une d’Il Corriere dello Sprot car le quotidien nous apprend une information totalement incroyable ! L’Arabie Saoudite pousse pour faire venir José Mourinho dans son championnat et le nouvel eldorado est prêt à offrir un véritable pont d’or au Portugais. «Ils veulent le couronner d’or avec une offre de 120 M€ pour Mourinho. L’entraîneur de la Roma se voit proposer un contrat de deux ans pour 60 M€ par saison : il a le choix entre l’équipe nationale, Al Nassr et Al Ahli.» Tout est mis en œuvre pour faire craquer The Special One ! Y parviendront-ils ? Affaire à suivre !