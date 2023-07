Jay-Z veut racheter Tottenham !

Ça bouge chez les Spurs ! Outre le changement d’entraîneur et quelques arrivées intéressantes, Tottenham connaît un été plus mouvementé que jamais. Souvent calmes lors des intersaisons, les Londoniens doivent gérer de nombreux dossiers en interne, notamment celui de la gestion global du club. Inculpé de délit d’initié, Joe Lewis, le propriétaire des Spurs, est dans de beaux draps. Si ce dernier plaide non coupable, le riche homme d’affaires de 86 ans pourrait bien devoir céder le club à d’autres investisseurs. Un peu comme avait fait Roman Abramovitch avec Chelsea l’an dernier.

De ce fait, le célèbre rappeur Jay-Z serait prêt à sauter sur l’occasion pour mettre la main sur Tottenham. Désireux d’investir sur un club londonien depuis plusieurs années, celui qui détient des parts dans la franchise NBA des Brooklyn Nets espère faire de même avec les Spurs, accompagné d’autres investisseurs selon Sunday Express. L’argent n’est pas un problème pour Jay-Z, qui s’intéressait déjà à Arsenal auparavant. Un associé de l’artiste déclare : «Il reste à voir si M. Lewis s’en sortira libre. S’il ne le fait pas, Jay a dit qu’il voulait être en mesure d’agir rapidement s’il estime que le prix est juste.» Chelsea, Manchester United ou encore Liverpool, nombreux sont les clubs anglais gérés par de riches investisseurs américains. De quoi donner des idées à Jay-Z, qui pourrait donc s’emparer des Spurs dans un futur proche. À noter également que la valeur de Tottenham a augmenté cette saison encore, pour atteindre 2,18 milliards de livres sterling. Une somme à la portée du rappeur.

