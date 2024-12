Union Saint-Gilloise - Nice: les compositions officielles

L’OGC Nice se déplace sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise ce jeudi à 18h45, dans le cadre de la sixième journée d’Europa League. L’USG s’articule en 4-3-3 avec Moris aux cages. En défense, on retrouve Khalaili, Mac Allister, Burgess et Machida. Sadiki, Vanhoutte et Boufal sont au milieu de terrain. Et enfin en attaque, on retrouve Fuseini, Ivanovic et Niang.

Les Niçois s’organisent également en 4-3-3 avec aux cages Bulka. En défense, on retrouve Nandjou, Rosario, Bombito et Louchet. Boudaoui, Camara et Diop sont au milieu de terrain. Enfin, Bouanani, Guessand et Moukoko vont animer l’attaque de l’OGC Nice.

Les compositions:

Union Saint-Gilloise: Moris - Khalaili, Mac Allister, Burgess, Machida - Sadiki, Vanhoutte, Boufal - Fuseini, Ivanovic, Niang

OGC Nice: Bulka - Nandjou, Rosario, Bombito, Louchet - Boudaoui, Camara, Diop - Bouanani, Guessand, Moukoko